Un nuovo mercatino di Natale per la festa di Santa Lucia

Dal 13 al 15 dicembre in via Festa del Perdono arriva un magico mercatino di Natale. In occasione della festa di Santa Lucia, infatti, venerdì 13 dicembre i bambini potranno trovare latte e biscotti da gustare, mentre domenica 15 dicembre saranno previsti numerosi giochi ed attività insieme ai nonni. Il tutto condito da tanti oggetti di artigianato, da acquistare come regali di Natale.

Il mercatino è organizzato con il Patrocinio del Comune di Milano - Municipio 1, a sostegno di Fondazione Patrimonio Ca' Granda e Fondazione De Marchi.

La festa di Santa Lucia

La Festa di Santa Lucia è una festività Cattolica che si celebra il 13 dicembre in ricordo di Santa Lucia, martire del III secolo sotto Persecuzione dei cristiani, con Diocleziano. Cadendo nella stagione dell'Avvento, il giorno di Santa Lucia è visto come un evento che segnala l'arrivo del Tempo di Natale, che culmina con l'arrivo della Luce di Cristo nel calendario, il giorno di Natale.

L'ingresso al mercatino è gratuito.