Mercatino natalizio di una mano alla vita

Per rimanere legati alle nostre tradizioni, il nostro mercatino vi aspetta anche quest’anno il 23 e 24 Novembre 2019 presso il Centro Culturale della Parrocchia di San Protaso in Piazzale Brescia angolo Via Osoppo a Milano.



Vi accoglieremo dalle ore 10:00 alle ore 19:00 con banchetti di prodotti gastronomici, salumi, formaggi, sottoli, paté, dolci; accompagnati da vini IGT e arricchiti da panettone gastronomico, pucce salentine, pasta e taralli.



Le signore potranno trovare prodotti di bellezza, abbigliamento femminile, articoli per bambini, bigiotteria e accessori per la casa e i signori potranno fare loro un bel regalo col cuore!