"Mercatino di primavera": in piazza Portello fino al 25 aprile

Fino al 25 aprile e in occasione della Pasqua in piazza Portello si terrà il Mercatino di primavera, il tradizionale appuntamento che anima il luogo con prodotti artigianali e antichi sapori.

Ad aspettare il pubblico: oggettistica, colombe artigianali, complementi d'arredo e lavorazioni in ceramica. Per uno shopping all'aria aperta in un'atmosfera rilassata.