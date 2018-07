"Mercatino del riuso": sabato 8 e domenica 9 settembre a Segrate

"Mercatino del riuso" torna sabato 8 e domenica 9 settembre all'interno della festa cittadina “Noi Segrate”.

La manifestazione sarà l'occasione per scoprire e acquistare nuovi e vecchi oggetti che tornano a vivere. L'evento è frutto dell'iniziativa dell'associazione "Arciallegri", sposata dal Comune.

Chi avesse in casa materiale di ogni genere ancora in buono stato che non gli occorre più, può partecipare scrivendo entro il 31 agosto a: vitafilizzola@yahoo.it