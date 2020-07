Milano, riapre lo Scalo di Porta Genova con il Wunder Temporary Market

Da giovedì 15 luglio a sabato 17 ottobre all'ex scalo ferroviario di Porta Genova arriva Wunder Temporary Mrkt, un temporary market all'interno di una storica location di Milano. I visitatori potranno scoprire una selezione di espositori di accessori, abiti e oggetti vintage, proprio quelli che hanno reso celebri tutti gli eventi di Wunder Mrkt.

Un universo di artigiani

Tutti i giorni, dalle 17 alle 23:30, sarà possibile immergersi nell'esplorazione di un piccolo grande universo fatto di creazioni artigianali, abbigliamento vintage, pezzi unici, oggetti di design, arte. Tra collezionisti ed esperti, il pubblico scoprirà la magica atmosfera dell'ex scalo ferroviario, godendosi la musica all'ombra dei bar o gustando una cena nei diversi punti ristoro.

Per maggiori informazioni visitare la pagina Facebook dedicata.

L'ex scalo ferroviario di Porta Genova

L’ex scalo ferroviario di Porta Genova, durante l’evento Expo2015 divenne il famoso Mercato Metropolitano, in attesa di essere riqualificato come prevede l’accordo di programma tra Comune di Milano e Fs Sistemi Urbani, quando diventerà temporaneamente un campo agricolo innovativo.

Il progetto si chiama "Agroscalo 2020" ed è stato vincitore del bando pubblico, indetto da Fs Sistemi urbani e Ferrovie dello Stato, per valorizzare l’area in attesa che vengano realizzati i progetti definitivi. Agroscalo 2020 si basa su un modello di economia circolare, con un’attività agricola nella zona ferroviaria che prevede la coltivazione la trasformazione di oltre 150 specie di erbe, fiori e ortaggi, fino alla vendita dei prodotti. Oltre a questo saranno realizzati percorsi di collegamento, un padiglione in legno, una serra panoramica, aree attrezzate per il fitness e per il gioco dei bambini.