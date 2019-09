Sul Naviglio arriva un mercatino dell'artigianato con cibo e specialità regionali

Da venerdì 13 a domenica 15 settembre sul Naviglio Pavese arriva un mercatino dell’artigianato con sapori regionali, per gustare le prelibatezze del territorio.

La rassegna

La rassegna “Sapori e Colori Regionali” invaderà via Magolfa con una mostra mercato tutta da scoprire, tra creazioni fatte a mano e buon cibo da assaporare all'aperto. I bambini troveranno inoltre musica, esposizioni e spettacoli con artisti di strada. L'iniziaiva si estenderà da Via Magolfa a Via Gola.