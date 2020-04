Al Sabato di Lambrate arriva un'asta virtuale di beneficenza: come partecipare

La beneficenza ai tempi del coronavirus arriva anche al Sabato di Lambrate, rinomato mercatino vintage che ogni mese richiama abitanti del quartiere e appassionati di modernariato e di abbigliamento di tutta la città. Da giovedì 9 aprile a domenica 12 aprile, in un momento in cui la regola per la salute di tutti è restare a casa, il mercatino diventa "virtuale": tutti i cittadini potranno acquistare all'asta i prodotti realizzati da diversi artigiani di "Red Bazar" il market handmande del Sabato di Lambrate. La raccolta verrà destinata alla mensa di via Ponzio.

La risposta dei vari artigiani

La risposta degli artigiani e degli artisti di "Red Bazar" è stata entusiasta e ha permesso la creazione di un album dei 35 prodotti messi all'asta. Gli utenti che faranno l'offerta più alta verseranno l'importo direttamente alla mensa (Dati e IBAN sono stati diffusi anche dal Municipio3 nei giorni scorsi) e si aggiudicheranno il prodotto handmade, da ritirare al prossimo Sabato di Lambrate (o per posta).

Come partecipare all'asta

Per partecipare apri l'album dell'asta occorre scegliere uno o più prodotti dalla pagina dedicata e fare la propria offerta nei commenti sotto alla foto del prodotto scelto. L'offerta più alta vince. I vincitori delle singole aste faranno la donazione direttamente alla mensa di via Ponzio e ne invieranno prova all'artigiano. I prodotti saranno consegnati di persona dagli artigiani ai vincitori al prossimo Red Bazarm, oppure spediti a fine emergenza.

Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook dell'evento.