Mercatino vintage Sesto

Il nostro mercatino si svolge tutte le domeniche, dalle 8.00 alle 14.00 in Via Alberto Falck a Sesto San Giovanni in provincia di Milano e conta oltre 600 iscritti che partecipano di volta in volta, riunendo decine di banchi per creare da anni un appuntamento fisso che conta appassionati di tutte le età.



È possibile trovare centinaia di tesoro diversi ogni domenica, tra i quali libri, dischi, fumetti, mobili, soprammobili, militaria, abbigliamento vintage e piccolo antiquariato.