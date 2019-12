Natale 2019, arriva un mercato con i migliori prodotti gastronomici a Km zero

Da giovedì 12 a domenica 15 dicembre, in occasione delle iniziative natalizie organizzate presso Palazzo Lombardia, arriva un’oasi del gusto a Km zero con i prodotti degli imprenditori agricoli lombardi di "Campagna Amica".

I tesori gastronomici Made in Italy

In particolare - precisa la Coldiretti - i banchi degli agricoltori saranno presenti giovedì 12 e venerdì 13 dicembre dalle 12 alle 19, mentre sabato 14 e domenica 15 dicembre dalle ore 10 alle 19. Ogni giorno i consumatori troveranno una selezione diversa di tesori enogastronomici Made in Italy, anche in confezione regalo: dal riso al vino, dalle composte ai sottoli, dalle confetture ai succhi di frutta, fino a miele e salumi. Non mancheranno particolarità come lo spumante di mele, le lumache, gli oli essenziali e le creme di bellezza naturali.

Secondo un’indagine Coldiretti, sulla base di dati Deloitte, la spesa di Natale degli italiani per le feste è stimata quest’anno complessivamente pari a 549 euro a famiglia su valori superiori del 19% a quanto si spende in media in Europa. Per i cibi delle feste di fine 2019, in particolare, il budget è di 140 euro a famiglia, superiore del 7% alla media europea a conferma della maggior attenzione dei cittadini del Bel Paese alla convivialità a tavola, che trova proprio nel Natale la sua massima espressione. Non a caso un trend che si sta affermando – afferma la Coldiretti – è la preferenza accordata ai prodotti Made in Italy, spesso legati al territorio. Così, accanto ai tradizionali luoghi di acquisto, un crescente successo viene rilevato per i mercati degli agricoltori di Campagna Amica che per le festività si moltiplicano nelle città e nei luoghi di villeggiatura.

Ingresso gratuito.