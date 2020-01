Un mercato contadino a chilometro zero in arrivo a San Vittore Olona

Domenica 19 gennaio a San Vittore Olona arriva un mercato contadino con tanti prodotti a chilometro zero.

Il mercato

Il mercato, nato dalla collaborazione tra il Comune di San Vittore Olona e Slow Food Legnano, è un’importante occasione per acquisti consapevoli permettendo anche di poter scoprire prodotti locali o regionali, quali un coltivatore di zafferano, provetti apicoltori, produttori agricoli locali, produttori di birra artigianale, vino, salumi, pane e dolci, pasta fresca, riso ed anche polli, faraone e conigli.

Inoltre nell’offerta non mancheranno produttori di formaggi, ortaggi , fiori ed una piacevole accoglienza per il pubblico con un servizio di ristoro. L’offerta del mercato si amplia ad ogni edizione per cui saranno presenti nuovi espositori. La Pizzeria Le Coccinelle di Villa Cortese effettuerà un servizio da asporto di pizze e focacce cotte in forno a legna oltre che offrire in degustazione qualche nuova creazione a quattro mani del pizzaiolo Luca Mantovani e il panificatore Matteo Beretta (Il Pasticcione di San Vittore Olona) creazioni che includono prodotti in vendita al Mercato Contadino e Presidi Slow Food.

Un appuntamento del cibo a Km Zero

“L’appuntamento del cibo a km zero - cita Paolo Testa Fiduciario della Condotta Slow Food Legnano - è un'occasione per poter acquistare e parlare direttamente con un produttore o un’azienda che hanno scelto di non promuovere i propri prodotti attraverso la grande distribuzione, ma di ricercare momenti di relazione quali i mercati contadini mensili. Il mercato vuole valorizzare i prodotti locali e salvaguardare la storia e la cultura alimentare di una comunità , nonché il paesaggio e il territorio per stimolare la biodiversità".

Ingresso gratuito.