Mercato di Melegnano. Il sindaco Bellomo risponde alla presidente della commissione antimafia Bindi

«Abbiamo sempre tenuto altissima l'attenzione sull'abusivismo nel nostro mercato. Lo dimostrano il presidio costante, la collaborazione di tutte le Forze dell'Ordine, la convenzione con la Polizia Locale di Milano e molti sequestri effettuati». Non si fa attendere - ed è netta - la risposta del sindaco di Melegnano Vito Bellomo alle dichiarazioni di Rosy Bindi, presidente della Commissione parlamentare antimafia, sulle infiltrazioni mafiose nel mercato della Città del Perdono e sulla necessità di "accendere su di esse i riflettori". «Sul problema i nostri riflettori sono accesi da molto tempo - dichiara il primo cittadino -. Non è certo compito del sindaco e nemmeno della Commissione antimafia stabilire la provenienza della merce sequestrata, missione in capo solamente all'autorità giudiziaria, ma riguardo al controllo siamo sempre stati in prima linea grazie alla stretta collaborazione tra Polizia Locale, Guardia di Finanza e Carabinieri, che a Melegnano hanno proprie caserme, e che sono sempre stati presenti ai mercati. Il problema della contraffazione è di respiro nazionale, non solamente locale. Le merci vengono distribuite ovunque e i mercati sul territorio rappresentano il terminale di una rete ben più vasta. Su mia richiesta è stato convocato il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza per incontrare le istituzioni, il prefetto Alessandro Marangoni e, al tempo, il questore Luigi Savina, insieme ai rappresentanti di Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia per coordinare un'azione inflessibile e senza soluzione di continuità». «Ho costantemente sottolineato in sede istituzionale la necessità di disporre di più Forze dell'Ordine per rendere incisiva l'azione. Il prefetto stesso ha suggerito la convenzione con la Polizia Locale di Milano, cui ho immediatamente dato corso stanziando i fondi necessari. L'accordo è attivo dal 2016 ed è stato rinnovato anche quest'anno, nonostante le forti critiche venute dalle opposizioni. Grazie alla presenza di un nucleo di uomini della Polizia Locale milanese, specializzati nel contrasto a questa forma di illecito, si sono intensificate le operazioni di presidio e di controllo che hanno portato al sequestro di ingenti quantità di materiale di provenienza irregolare e alla diminuzione della presenza di venditori abusivi». « La mia Amministrazione - conclude il primo cittadino - non ha mai sottovalutato l'entità e l'ampiezza del problema. La guardia è sempre stata alta e continuerà a esserlo, questo è il compito sul territorio. Con l'auspicio e la fiducia che ciascuna delle altre istituzioni attenda alle proprie competenze con lo stesso nostro impegno».