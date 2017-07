Cinema all'aperto gratis e streetfood: ecco il nuovo "mercato metropolitano" di Milano

Riapre lo scalo ferroviario di Porta Genova. Nell’area che durante i sei mesi di Expo ha ospitato il Mercato Metropolitano nascerà un villaggio di 5mila metri quadri dedicato all’intrattenimento. Un progetto che rende viva e attraente una delle sette aree ferroviarie dismesse in attesa del grande piano di rigenerazione urbana previsto nei prossimi anni. L'iniziativa — ideata e realizzata da Palazzo Marino con Confcommercio Milano — parte venerdì 21 luglio.

Ecco il "Nuovo mercato metropolitano": come sarà

Ci sarà lo spettacolo del cinema serale, sport, spazi per la lettura, aree dedicate ai bambini, zone relax, eventi speciali, street food. Lo scalo sarà animato fino al 14 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 17 all’una nel weekend dalle 11.30 all’una. All'interno del villaggio ci sarà un vero e proprio teatro di circa 350 metri quadri dove sarà possibile vedere di una selezione dei programmi principali dell’offerta Sky, sponsor del progetto. Nello specifico ci sarà una programmazione quotidiana dedicata ai bambini (dalle 17.30 per circa due ore), spazio alle serie tv e alle produzioni originali Sky come Gomorra, ma anche eventi sportivi, oltre ad alcuni dei principali titoli cinematografici degli ultimi anni.

Milano, tutti gli eventi del nuovo "mercato metropolitano"

Non solo: ci sasrà anche un'area dedicata allo sport con un campo da calcetto 3 contro 3 e un campo di street basket, sempre 3 contro 3. Inoltre nello scalo sarà realizzato un parco giochi per i più piccoli con diverse giostrine per bambini dai 3 ai 12 anni. Nel villaggio non mancherà infine l’area Food & Beverage, con postazioni di street food per tutti i gusti. Tra gli stand sarà presente la Gelateria il Rigoletto, che dal 24 luglio porterà allo scalo di Porta Genova una vera e propria scuola, totalmente gratuita, dove tutti i giorni (dalle 17.30 alle 18.30) bambini e adulti potranno imparare a preparare il gelato.

"Lo scalo di Porta Genova, per la vicinanza con i frequentatissimi Navigli, è il teatro ideale per questo progetto che animerà l’estate di chi resta in città - sottolinea l’assessore all’urbanistica Pierfrancesco Maran -. Il processo per la rigenerazione degli scali ferroviari è finalmente iniziato e in attesa di veder nascere i nuovi quartieri, vogliamo che queste aree tornino fin da subito a disposizione dei milanesi, soprattutto dei più giovani". "Gli scali ferroviari, 674mila mq complessivi di superficie lorda, sono una grande occasione di riqualificazione e sviluppo della Milano futura. ‘Estate allo Scalo’ di Porta Genova è un primo esempio concreto, grazie alla collaborazione di importanti sponsor e operatori, del nostro impegno per la loro valorizzazione temporanea", afferma Simonpaolo Buongiardino, vicepresidente di Confcommercio Milano.