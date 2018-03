IL TUO USATO FA NUOVO L’ORATORIO. Questa è l’idea di fondo de IL MERCATORIO 2018 organizzato dall’Oratorio San Carlo di Milano e giunto quest’anno alla 7° edizione: un mercatino dove ciascuno iscritto può mettere in vendita il proprio materiale usato, giocattolo o pc, libro o hi fi, bici o temperino che sia.

Certamente un modo per svuotare la cantina, ma soprattutto un’occasione per trasmettere anche ai più giovani l’idea del riutilizzare, del non gettare un vecchio gioco, ma di “allungargli la vita”, offrendolo ad un prezzo irrisorio ad un altro giocatore!

Così tornano alla luce vecchi macinini da caffè, il primo cellulare, bicchieri spaiati, un Monopoli completo,… e anche il proiettore super 8 del nonno (ma i filmini dove sono finiti??).

E poi c’è un’idea di fondo: la metà di quello che ogni banchetto vende, a fine giornata, viene donata all’oratorio, in uno spirito di sostegno creativo.

L’invito quindi è quello di venire a curiosare, magari comprare, o soltanto soddisfare il gusto di passare tra i banchetti ricolmi di ogni cianfrusaglia: così l’Oratorio anche con questo ricavato, potrà sostenere attività nuove e i utili, partendo da cose vecchie e inutili (apparentemente), offrendo ai ragazzi del quartiere (gli stessi che magari al Mercatorio venderanno il loro vecchio Ipod) spazi, idee e amicizia.

VI ASPETTIAMO SABATO 10 MARZO 2018 DALLE 14.00 ALLE 18.30

All’ORATORIO SAN CARLO in Piazza San Gerolamo 15 Milano TEL 747170

Email: oratorio@nereoachilleo.it - www.nereoachilleo.it