Mercoledì 11.07 Tramontodivino @ Bar bianco - Parco Sempione

Ultimo party della stagione firmato D.Wine: Mercoledì 11 Luglio, dalle 19.30, sarà una splendida occasione per un saluto prima delle vacanze in una location very fresh, il Bar Bianco all'interno del Parco Sempione. #TramontoDiVino sarà un aperitivo all'insegna dell'estate con degustazione di vini della cantina Astoria, musica live e DJ Set anni '80 e '90.

Dopo il successo degli scorsi eventi, D.Wine torna a proporre tantissimi contenuti nella formula ormai consolidata dell'happy hour più movimentato di Milano: organizzato in uno dei locali più cool della città, all'interno dell'ombreggiato Parco Sempione, tutti gli amanti ed i curiosi del buon vino potranno ritrovarsi nella splendida Terrazza riservata appositamente per la serata con accesso esclusivo.

Otto sono i vini proposti per degustare i sapori della cantina Astoria, provenienti dal cuore della zona DOCG Conegliano – Valdobbiadene: quattro i vini bianchi, tre i vini rossi, ed una bollicina per deliziare i palati più esigenti. La proposta: tre vini a scelta tra la vasta selezione disponibile più un calice omaggio, piacevolmente raccontati da due sommelier professionisti a completa disposizione degli ospiti.

Nella splendida cornice del Parco, ammirando il tramonto dalla Terrazza, assaporerete ottimi vini accompagnati da rilassante musica live, sarà un sogno ad occhi aperti! Per chi vuole tirare tardi, potrà scatenarsi con DJ Gerry Pulci da Radio 101 sulle note dei pezzi più amati della musica anni '80 e '90.

Speciale partner della serata, la fashion designer Claudia Santoro e le sue creazioni di sexy lingérie a marchio "Amore Intenso", rigorosamente Made in Italy, che accenderanno l'atmosfera con sensuali suggestioni di romanticismo ed erotismo. Durante l'aperitivo sarà possibile anche partecipare ad un contest con uno splendido completino in premio.

Non perdetevi questo evento, l'ingresso è gratuito!



Per accrediti e altre info: +39 348 668 4792 (anche via Whatsapp).