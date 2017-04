"Messico e nuvole": dal 27 aprile al Teatro Martinitt

Dal 27 aprile al 14 maggio al Teatro Martinitt è in programma Messico e nuvole, di Gianni Clementi e Antonio Grosso, regia di Paolo Triestino.

1990, in una Napoli esultante per aver vinto lo scudetto due giovani sono in cerca di una svolta. Seduzioni, minacce e ricatti hanno come filo conduttore il narcotraffico.