Mest a milano l'8 agosto: tutti i dettagli dello show della punk rock band americana

Annunciati tutti i dettagli della data milanese della punk rock band MEST, prevista per il prossimo 8 agosto al Circolo Svolta di Rozzano (MI).

Il gruppo americano capitanato da Tony Lovato si è da poco riunito con gran parte della line-up classica con cui ha inciso dischi come "Wasting Time", "Destination Unknown", "Mest" e "Photographs".



I Mest daranno il via al loro tour europeo partendo proprio dalla data milanese, per passare poi al Wave Club di Misano Adriatico (RN), lasciare l'Italia per il Woodstock di Bellinzona in Svizzera, Düsseldorf e Parigi. Li aspetterà poi una carrellata di date in United Kingdom fino a fine agosto.



Special guest dell'intero tour saranno gli Slimboy da Basilea (Svizzera), alle prese con le registrazioni del loro nuovo album, dopo l'uscita di "Sail On Sailor" del 2017.





Questi tutti i dettagli della data milanese:

Mercoledì 08/08 MEST dal vivo

c/o Circolo Svolta, via Peppino Franchi Maggi 118, Rozzano (MI)



Ingresso 15 € | Prevendita https://versusmusic.bigcartel.com/product/mest-biglietti

Evento FB: https://tinyurl.com/y7uuzyxd



Special Guest: Slimboy

Opening Acts: Open For Fun, Dance! No Thanks, 7th Break



Apertura porte: ore 20:00

Inizio concerti: ore 20:30





Guarda "Cadillac" Official Video -> https://youtu.be/PeLyLjYcOl4





www.baganarock.com

www.thealexiaagency.com