Il mestiere di un esploratore - Mudec per il mio amico museo

MUDEC per Il Mio Amico Museo! Domenica 5 febbraio ore 15.00 Per il terzo anno consecutivo i musei milanesi si uniscono e fanno rete in un progetto comune che offre ai piccoli milanesi e alle loro famiglie un ricco calendario di appuntamenti da ottobre a maggio. IL MESTIERE DI UN ESPLORATORE Un percorso speciale in occasione della mostra focus Antonio Raimondi. Avventure di un esploratore. Bussole, lenti di ingrandimento, piccozze, borracce e taccuini … ma soprattutto una buona scorta di matite! Questi i principali strumenti per diventare un perfetto esploratore, come Antonio Raimondi, un milanese che rivelò le meraviglie del Perù. Una visita gioco in cui ogni bambino riceverà un taccuino speciale su cui annotare tutte le scoperte incontrate lungo il percorso e che terminerà al MUDEC LAB con una vera e propria classificazione da laboratorio! Visita + laboratorio (90') per famiglie con bambini 6/11 anni Costo - bambino 8 euro (ingresso e attività); adulto 8 euro (ingresso e attività) Prenotazione obbligatoria al link: goo.gl/UJbYlE Informazioni: education@mudec.it