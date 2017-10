Meta rock contest: 4 band in finale venerdì 6 ottobre

Grande partecipazione ed entusiasmo per le semifinali della prima edizione del META ROCK CONTEST, concorso musicale firmato AS RUGBY MILANO, che si sono tenute venerdì 29 settembre, e che hanno visto alternarsi sul palco de La Bislunga Bistrot, ben 12 band provenienti da tutta Italia.



Per l’occasione a giudicare le band durante lo show un pubblico votante e una valida giuria composta da Simona Ballatore de Il Giorno, Alex Pierro di JamTv, Alessandro Diegoli di Radio Popolare, Carlo Paleari di Metalitalia, Daniele Di Chiara di Tuttorock, Luca Ciuti di Spaziorock, Marcello Zinno di Rockgarage, Francesco Paracchini de L’isola che non c’era, Christian De Fazio di M Social Magazine, Federico La Croce di Bikers Life e Angelo Oliva de Il Sussidiario.net, anche in veste di presentatore.



La giuria, insieme al pubblico, secondo una logica di voto di 50% e 50%, hanno decretato a fine serata le 4 band finaliste che si sfideranno il prossimo venerdì 6 ottobre a partire dalle 20.30 per la finale: DOWN THE STONE (MI), ENDGAME (LC), LAST GREEN (MI) RADIO VUDU (MI). I fantastici quattro hanno conquistato il pubblico e la giuria portando sul palco due pezzi a testa: i Down The Stone “HATE ME” e “WALKING IN MY SHOES”, gli Endgame “FALLING STAR” e “DEMON INSIDE”, i Last Green “GREEN INK’” e “ABUSE” e i Radio Vudù “NON SONO VEGANO” e “DISAGIO SOCIALE”.



Solo una la band vincitrice che, premiata con un trofeo, avrà l’onore di riesibirsi sia durante la serata che all’apertura dell’edizione 2018 del contest.



Hashtag di riferimento del contest: #MetaRock17.



Un modo per far vivere l’anima del Club a tutti e condividere lo spirito del famoso “terzo tempo” del rugby, quel momento di festa a fine partita in cui ci si ritrova tutti insieme in allegria e spensieratezza.



La scelta del nome “Meta Rock Contest” non è casuale: “meta” come obiettivo da raggiungere, ma anche il modo più importante per segnare punti e vincere…nel contest come nel rugby.



Media Partner dell’evento saranno: IL GIORNO, JAM TV, RADIO POPOLARE, METALITALIA, TUTTOROCK, SPAZIO ROCK, ROCKGARAGE, L’ISOLA CHE NON C’ERA, M SOCIAL MAGAZINE, CRIS MUSIC, BIKERS LIFE.