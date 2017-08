Al via il Meta Rock Contest 2017: come partecipare e le informazioni

Sarà un’estate ricca di opportunità musicali in casa A.S. RUGBY MILANO. Il Club biancorosso apre le porte a tutti i rockers e lancia la prima edizione del META ROCK CONTEST, il concorso musicale firmato A.S. Rugby Milano in collaborazione con la Bislunga Bistrot e rivolto a tutte le band hard rock e metal lombarde emergenti e non, che è iniziato il 3 agosto e terminerà il 21 settembre.

Partecipare è semplice: basta inviare il proprio video musicale alla pagina Facebook ufficiale dell’ASR BISTROT (@bislungarugbymilano) tramite messaggio privato entro e non oltre martedì 12 settembre. La gara avrà inizio il 14 settembre, quando i video saranno resi pubblici e postati sulla pagina, e terminerà alla mezzanotte del 21 settembre. Le 12 band che riceveranno più like si esibiranno live sul palco della Bislunga Bistrot venerdì 29 settembre a partire dalle 20. Nel corso della serata saranno votate le 4 band che passeranno al secondo turno e si esibiranno nuovamente venerdì 6 ottobre, serata finale in cui sarà decretata la band vincitrice.

Le votazioni durante entrambi i live show avverranno integrando il giudizio del pubblico, con quello di una valida e attenta giuria composta da giornalisti musicali, produttori e membri dell’ASR, secondo una logica 50% pubblico e 50% giuria. Il gruppo vincitore della serata, premiato con un trofeo, avrà l’onore di riesibirsi sia durante la serata che all’apertura dell’edizione 2018 del contest.

Hashtag di riferimento del contest: #MetaRock17.

Un modo per far vivere l’anima del Club a tutti e condividere lo spirito del famoso “terzo tempo” del rugby, quel momento di festa a fine partita in cui ci si ritrova tutti insieme in allegria e spensieratezza.

La scelta del nome “Meta Rock Contest” non è casuale: “meta” come obiettivo da raggiungere, ma anche il modo più importante per segnare punti e vincere…nel contest come nel rugby.

Media Partner dell’evento saranno: IL GIORNO, JAM TV, RADIO POPOLARE, METALITALIA, TUTTOROCK, SPAZIO ROCK, ROCKGARAGE, L’ISOLA CHE NON C’ERA, M SOCIAL MAGAZINE, CRIS MUSIC.



Regolamento completo su: http://www.asrugbymilano.it/In-Evidenza/Eventi/Meta-Rock-Contest.kl