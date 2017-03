Metallo Vivo: mostra fotografica di Paolo Dalprato a Milano

Inaugura al pubblico sabato 1 aprile 2017 (17.30-19.30) e resta aperta fino al 13 maggio la mostra fotografica "Metallo Vivo" di Paolo Dalprato presso la Casa di Vetro di via Luisa Sanfelice 3, a Milano. La mostra è inserita nel Photofestival 2017 e si compone di trenta fotografie in grande formato, prevalentemente macro e primi piani, in cui a essere protagonista è il metallo. L'organizzazione è di Eff&Ci-Facciamocose, la curatela di Alessandro Luigi Perna.

Attraverso un bianco e nero dai forti contrasti, il fotografo trasfigura gli oggetti esaltandone le geometrie invece che la funzione, facendogli così perdere la loro identità originaria di strumenti per dargliene una del tutto nuova di forma pura. Fotografo professionista eclettico, specializzato in fotografia industriale, di ritratto, spettacolo, architettura e paesaggio, l'autore è conosciuto dal pubblico affezionato alla musica classica per la sua collaborazione con La Verdi di Milano raccontata nella mostra del 2015 "Dal Palco".

Paolo Dalprato è anche un fotografo molto attivo e apprezzato sui social, in particolare su Googleplus, dove è stato selezionato da Big G per la community di creativi Google+ Create.

Il metallo è talmente diffuso che quasi non ce ne rendiamo conto. È utilizzato sia nella produzione di oggetti ad alto contenuto tecnologico sia in quelli estremamente semplici utilizzati nella vita quotidiana. In genere, tranne in alcuni casi in cui il design è fondamentale nel caratterizzarli, nessuno bada alla forma degli oggetti costruiti in metallo perché devono rispondere più a requisiti di utilità che di estetica. "Eppure - spiega Paolo Dalprato - a guardarli da vicino, con attenzione, gli oggetti metallici sono dotati di una bellezza intrinseca e nascosta di cui forse neppure i loro creatori sono consci. La bellezza è infatti ovunque, basta cercarla con gli occhi giusti. La mia sfida è trovarla dove meno uno se l'aspetta. E riuscire a portarla alla luce".

Paolo Dalprato usa anche il colore per i suoi progetti sia professionali che personali, ma per la sua ricerca sul metallo non ha avuto dubbi a utilizzare solo il bianco e nero. "A mio avviso infatti - spiega ancora - è molto più efficace per esaltare le forme attraverso le luci e le ombre, le masse e i vuoti. Il bianco e nero aiuta a dare volume, consistenza, forse anche solidità. Ma soprattutto permette di trasfigurare gli oggetti astraendoli dal loro contesto, esaltandone così le forme geometriche al di là dei motivi funzionali per cui sono stati concepiti e creati". È così che Paolo Dalprato dà una nuova identità agli oggetti metallici. È così che gli oggetti, grazie alle sue foto, diventano "Metallo Vivo".

Orari: Lun, Mar, Mer, Ven, Sab: 15.30-19.30 (ultimo ingresso 19); Gio: 15.30-18 (ultimo ingresso 17.30). Ingresso libero.