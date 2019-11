Con il Contributo del Municipio - 1 del Comune di Milano

il Circolo Metromondo e il Centro Artistico Alik Cavaliere invitano a partecipare a "Metissage - Pagine di CineMusicArte",

il 21 novembre 2019 che prevede:

* dalle 19.00 alle 20.30, c/o il Centro Artistico Alik Cavaliere, in Via De Amicis, 17 - Milano (zona Porta Ticinese,

vicinanze Colonne di San Lorenzo, bus 94, tram 14 - MM2/S. Ambrogio), la presentazione del libro "DESIDERIO - Marilyn Orange di Andy Worhol", a cura dell'autrice ANGELA VETTESE, Interviene CLOE PICCOLI - critica d'arte-, introduce Fania Cavaliere.

Successivamente, PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI, PER CHI VORRA', CI TRASFERIREMO IN CASCINA CASOTTELLO/C.I.Q - Centro Internazionale di Quartiere, Via Fabio Massimo,19 - Milano (MM3 - fermata Porto di Mare; Bus 93 e 77), dove, dalle 21.00 c/o si potrà fare l' APERICENA (info e prenotazioni: c/o 3896986350 - metromondo@tin.it); seguirà il Concerto del gruppo CFC band, in "Tributo ai Genesis", con performance di danza di Carolina Morais Fonseca. Interviene sul palco Angela Vettese. Presenta Renato Scuffietti.

La partecipazione all'evento è prevista nei seguenti termini:

*al Centro Artistico Alik Cavaliere, per la sola presentazione del libro, ingresso libero;

*a Cascina Casottello, partecipazione con apericena+concerto:15 €; senza apericena con sottoscrizione volontaria per sostenere le attività socio-culturali e solidali del Circolo Metromondo.



Informazioni e prenotazioni:

tel. 3896986350 - metromondo@tin.it

Fb: Circolo Metromondo - www.metromondo.it

www.alikcavaliere.it - Centro Artistico Alik Cavaliere

---------------------------------------------------