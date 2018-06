Concerto di Metroman: il 16 giugno da Mare Culturale Urbano

Metroman, il famosissimo artista di strada che si esibisce nei treni della metropolitana di Milano, si esibirà dal vivo per il pubblico di Mare Culturale Urbano sabato 16 giugno, dalle 20.

Il concerto, intitolato Prima che m'arrestano, è il primo del cantante e un'esclusiva dello spazio di via Gabetti. Il repertorio di Metroman spazia da classici della canzone italiana, come i brani di Renato Zero e Baglioni, a hit internazionali, passando per gli immancabili cori dell'Inter, di cui è un tifoso sfegatato.