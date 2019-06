Metti una sera nel chiostro - Mini rassegna estiva di musica all'aperto

ARPE IN VIAGGIO

Dall'Irlanda verso il Nord. Cammino in musica attraverso l'Europa

con il CERCHIO DELLE FATE, Arpe celtiche e voci



Suoni d'Arpa come un volo immaginario in terre lontane, attraversando luoghi, armonie e canti dal nord al sud dell'Europa. Boschi, pene d'amore, piccole isole e genti del Piccolo Popolo; personaggi da pub e delicate ninne nanne dai luoghi più lontani e dalle sonorità arcaiche.

Prenderemo per mano il pubblico, racconteremo storie e leggende che accompagneranno, come sempre, la musica delle Fate.



Dalle 20.30 e fino all'inizio del concerto delle Arpe Celtiche il pubblico sarà accolto dalla musica dal vivo della Great Highland Bagpipe (Cornamusa Scozzese)



Consigliata la prenotazione



Informazioni e prenotazioni al nr. 393 94 61 215 oppure inviando una mail a felixcompany2@gmail.com specificando il numero dei partecipanti

Ingresso e.15,00



Organizzazione FELIX COMPANY

