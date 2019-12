Mettiamoci in mostra - Creatività artigiana, tutta al femminile

Alla ricerca di un regalo originale da mettere sotto l'albero?

Appuntamento da non perdere con il talento creativo delle donne SABATO 14 e DOMENICA 15 DICEMBRE nello Spazio da Vivere della Casa delle Donne di Milano in via Marsala 8/10, dalle 11 alle 20

Designer, creative, decoratrici, stiliste offrono l'occasione per acquistare pezzi unici, realizzati con tecniche e lavorazioni originali, rigorosamente handmade.

Ci saranno moltissimi tipi di bijoux e di oggetti home decor. Molte autrici lavorano tessuti realizzati a mano, in cachemire o in materiali di riciclo, tinti e stampati con tecniche naturali. Da qui ricavano capi di abbigliamento e accessori: morbidi pantaloni, gonne e vestiti smanicati, sciarpe, cappelli, borse dalle forme moderne, con stoffe uniche e colorate. E complementi di arredo: arazzi, quadri, copriletti, copricuscini, ceramiche.