Mettiamoci la piazza

Il comitato "OCCUPIAMOci di VIA GOLA, OCCUPIAMOci del Quartiere" in collaborazione con l'associazione NIN-LIL organizza per Sabato 18 Febbraio 2017 dalle 10 alle 13 l'iniziativa INVENTIAMOci la nostra PIAZZA. INVENTIAMOci un luogo in cui stare insieme, resistere al degrado e recuperare l'anima popolare del quartiere, un luogo in cui essere tutti coinvolti. Durante l'iniziativa verranno svolte attività di aggregazione per grandi e piccini. Il comitato OCCUPIAMOci di Via Gola è composto da abitanti, negozianti, realtà sociali che desidera promuovere un processo di rilancio del quartiere, per contrastare le criticità presenti: spaccio, illegalità e degrado. Crede che attraverso un'azione di cittadinanza attiva, che vede tutti protagonisti, sia possibile valorizzare le risorse presenti e l'identità del quartiere. Anche con semplici azioni di aggregazione,socialità e cultura, ci possiamo riappropriare del quartiere e fare in modo che torni ad essere un luogo di tutti.

