"Siamo già andati a settembre a portare un primo carico di aiuti, insieme ai pirati di Como. Ora l'iniziativa si è allargata a 10 club della Lombardia, da Boffalora a Como, passando per Lecco, Vimodrone, Carugate, Muggiò, Gemonio, Lodi e Vigevano. Abbiamo anche aperto un SIto internet www.mettiamocinmoto.it Sono previsti eventi da qui a pasqua in tutte le zone per fare una grande raccolta di beni e fondi che verranno spesi per l'acquisto di materiale prima della partenza. A disposizione per qualsiasi approfondimento. Daniele Ursetta Presidente Moto Club VRR".