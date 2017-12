"MI AMI ORA": il festival della musica arriva in Santeria il 16 febbraio

MI AMI ORA, il nuovo format organizzato da BetterDays, società che dal 2005 organizza il festival musicale MI AMI, arriva alla Santeria Social Club venerdì 16 febbraio.

In programma: il party per l'uscita del nuovo disco di Wrongonyou, l'anteprima esclusiva dal vivo di Verano, il concerto di debutto in città di Andrea Poggio e il primo live di Gigante. A breve verranno annunciati altri nomi e iniziative speciali.