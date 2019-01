Giovedì 10 gennaio debutta allo Spazio DiLà di Milano in prima assoluta il testo originale Mi fanno male i capelli.

Lo spettacolo scritto da Livia Castiglioni per la regia di Delia Rimoldi vede in scena l'attrice Livia Bonetti che interpreta la duplice parte di uomo e donna.

Mi fanno male i capelli è una storia noir che parla di pulsioni ed eccessi, di responsabilità e di amore.

Amleto e Ania sono due fratelli gemelli. Amleto è un ragazzo di circa 19 anni. Studia chimica. Sua sorella Ania è malata e lui deve prendersi cura di lei.

Amleto è tormentato da ricordi che lo porteranno, a poco a poco, a spogliarsi di quella finzione di cui ha voluto farsi carico per troppa paura o per troppo amore.

Tra colpi di scena e rivelazioni, il gioco si conclude e tutte le verità vengono alla luce.



SPAZIO DILA’

10-11-12 gennaio 2019



MI FANNO MALE I CAPELLI

di Livia Castiglioni

regia Delia Rimoldi

con Livia Bonetti

fotografia Matteo Colombo

suono Leonardo Bonetti

video Andrea Torretta



Inizio spettacolo ore 20

durata 40 min.