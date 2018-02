"M'illumino di meno": il 23 febbraio il centro di Milano al buio per riflettere sul risparmio energetico

M'illumino di meno, l'iniziativa dedicata al risparmio energetico ideata dalla trasmissione Caterpillar di Radio2 e giunta alla 14esima edizione, torna a spegnere le luci di Milano venerdì 23 febbraio.

In particolare, tra le 18:30 e le 19, le luci degli edifici più celebri di piazza della Scala - da Palazzo Marino alla Scala, dalla Ragioneria del Comune alle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo - si spegneranno, invitando i cittadini alla riflessione sull'importanza di risparmiare energia. In contemporanea rinuncerà all'illuminazione anche Palazzo Isimbardi, sede della Città metropolitana di Milano. E a rimanere al buio - anche se solo per poco - sono già stati invitati anche i 235mila cittadini iscritti alla newsletter InformaMi.