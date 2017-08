"Mi porti a Lambrate?": il 7 ottobre al Joy Milano mercatino, street food e musica

Sabato 7 ottobre al Joy Milano si terrà Mi porti a Lambrate?, una giornata di mercatini, street food, giochi per bambini e musica.

In programma: un mercato di artigianato e illustrazioni organizzato in collaborazione con Redroom; gonfiabili e attività ludiche per bambini; cibo da passeggio preparato dai tanti food truck presenti; musica all'aperto (dalle 14 alle 22) e set all'interno dell'Auditorium (dalle 22 alle 3).