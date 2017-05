"Mi sono rotto il karma" - Reading poetico di Simone Carta

"Mi sono rotto il karma" Simone Carta (Torino, 14/11/1987) è un giovane scrittore, poeta del disordine, fa cose, scrive cose, piace a chi piaccione le cose che chiamano poesie. Ha iniziato a farsi conoscere tramite i social network, aprendo una pagina sui cui giornalmente pubblica poesie, pensieri, aforismi e a novembre 2015 autopubblica la sua prima raccolta intitolata "Z'Hero". In seguito viene contattato dalla torinese Miraggi Edizioni (Guido Catalano, Paolo Agrati, Arsenio Bravuomo, Andrew Faber...) con la quale pubblica ad Aprile 2016 "Finalmente ho messo in disordine", una raccolta di poesie che spaziano dalla quotidianità, all' amore, da piccoli inconvenienti a episodi simpatici. Dorme poco ma riesce a far sogni anche ad occhi socchiusi e con un reading ironico e romantico, intitolato "MI SONO ROTTO IL KARMA", presenta in giro per l'Italia le sue poesie. La sua raccolta "Finalmente ho messo in disordine " ha avuto un buon successo grazie anche al titolo particolare e alla divulgazione tramite i social e i reading che il giovane poeta tiene nei vari locali, circoli e librerie dello stivale. 42 poesie che parlano molto di amore ma anche di gelosia, malinconia, fatti quotidiani e che attraverso soprattutto l'uso di finali romantici e/o divertenti prendono la forma di veri e propri mini - racconti in versi. La chiamano poesia 2.0 ma Simone non si definisce un vero e proprio poeta quanto perlopiù un normale ragazzo che riesce con le sue poesie a raccontare ad un pubblico vario la vita di tutti i giorni e nelle quali il suo pubblico si riconosce spesso. Aperitivo dalle 19.30 alle 21.00: ///// Birra artigianale 3.5 € (Fino alle 21.30) Birra + buffet 6 € Birra + buffet + tessera Lato B 8 € ///// Il Lato B è uno spazio politico e culturale totalmente autofinanziato, per questo è richiesto ai partecipanti una quota associativa di 3 euro. Per chi non avesse mai fatto negli anni passati la Tessera Lato B può compilare online il modulo di pre-tesseramento qui > http://www.preadesione.latobmilano.it/