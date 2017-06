"MiTo" riparte il 3 settembre con 69 concerti gratuiti

Dal 3 al 21 settembre, tra Milano e Torino, MiTo Settembre Musica proporrà 140 concerti ispirati alla natura, tra appuntamenti in piazza, cori popolari e l'esecuzione della Nona di Beethoven.

Il festival, giunto all'undicesima edizione e diretto da Anna Gastel e Nicola Campogrande, è dedicato al tema della natura, fonte d'ispirazione inesauribile per la musica classica, che ne rappresenta i fenomeni attraverso numerose declinazioni.

A Milano i concerti saranno 70, di cui moltissimi a ingresso gratuito, incluse le introduzioni all'ascolto a cura di Gaia Varon e Mattia Palma, per consentire al pubblico una comprensione più autentica dei pezzi ascoltati. Il prezzo dei concerti a pagamento sarà di 5 euro per gli spettacoli pomeridiani e tra 10 e 30 euro per quelli serali.

Riconfermata anche per quest'anno l'iniziativa Open Singing, che vedrà concerti corali a partecipazione pubblica, con il doppio degli appuntamenti in piazza rispetto al 2016. Il 10 settembre, in particolare, lo scenario di un grande coro collettivo sarà piazza Duomo; qui i presenti potranno unirsi al Coro Giovanile Italiano per intonare i brani in repertorio guidati da Michael Gohl.

L'Orchestra Giovanile Italiana, il Coro Maghini e i solisti dell'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino poi, il 9 settembre eseguiranno la Nona di Beethoven, diretti da Daniele Rustioni.

In città il festival aprirà il 3 settembre a La Scala con il concerto Quattro paesaggi, della Gustav Mahler Jugendorchester diretta da Ingo Metzmacher e con la partecipazione del pianista Jean-Yves Thibaudet. In scaletta: la prima esecuzione in Italia di This Midnight Hour di Anna Clyne, giovane compositrice inglese vincitrice di numerosi premi; il Concerto per pianoforte di Gershwin; l'apertura Nel regno della natura di Dvorak; e la Suite da Daphnis et Chloé di Ravel, evocazione di una Grecia immaginaria.

Nemmeno per questa edizione mancheranno le iniziative pensate per i bambini (dai due anni), come lo spettacolo Cellostorm, narrazione delle avventure di un piccione in cerca di amici (9, 10 settembre), Play, dedicato ai più piccoli (16, 17 settembre) e d'Orfeo, capolavoro di Monteverdi raccontato ai più giovani (16 e 17 settembre).

A chiudere il festival infine, il 20 settembre il concerto Luci, con la Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly, solista Julian Rachlin, alla viola.