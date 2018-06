"MiTo SettembreMusica 2018": dal 3 al 19 settembre 62 concerti in città

MiTo SettembreMusica, la manifestazione musicale giunta alla 12esima edizione, torna a invadere le piazze, i teatri, le chiese e le fabbriche di Milano e Torino con 125 concerti originali, dal 3 al 19 settembre.

Il soggetto di questa edizione

Quest'ultima edizione avrà per tema la danza, arte da sempre strettamente interconnessa con la musica, di cui vengono presentate diverse declinazioni: da quelle rinascimentali e barocche, passando per quelle più contemporanee, senza dimenticare le più note al grande pubblico, come il tango o il valzer. Previsto anche uno spettacolo di danza vero e proprio, con musiche e coreografie create ad hoc.

"Mito 2018 sarà una grande e caleidoscopica Suite in cui le forme di danza del passato e del presente torneranno a essere metafora sociale, fonte d’ispirazione, motivo di confronto, di scoperta (tanto dei celebri luoghi di spettacolo quanto di più inconsueti spazi urbani), d’incontro e crescita collettiva intorno ai valori della diversità", hanno dichiarato i sindaci di Milano e Torino, Giuseppe Sala e Chiara Appendino.

Il programma

In agenda 125 spettacoli - di cui 62 a Milano - che vedono protagonisti alcuni dei maggiori musicisti dello scenario mondiale e le formazioni locali più prestiogiose.

Ad aprire il festival a Milano martedì 4 settembre il concerto Balletti Russi della Royal Philharmonic Orchestra, guidata dalla direttrice d'orchestra americana Marin Alsop, con la partecipazione della violinista Julia Fischer, al Teatro alla Scala, che prevede musiche dei compositori russi Čajkovskij, Stravinskij e Victoria Borisova-Ollas, della quale viene eseguito un brano inedito.

Tantissimi gli autori rappresentati dalla rassegna: da Bach e Zelenka, da Boccherini a Beethoven e Brahms, fino ai contemporanei Gershwin e Bernstein, per arrivare a 140 compositori viventi, tra i quali John Adams, Ola Gjeilo, Ivo Antognini, Javier Busto, Michael Daugherty, Jaakko Mäntijärvi, Steve Reich e Omar Suleyman. Diversi i generi proposti, come folk-barocco, jazz, rock, flamenco, tango, valzer, musica gitana, irlandese, svedese e finlandese.

In programma anche concerti di solisti di spicco, come Martha Argerich ed Elisso Virsaladze, performance di musica sacra, attività di teatro e musica per i più piccoli, il concerto Esplosioni - con i ragazzi dell'Orchestra dell'Accademia Teatro alla Scala e la giovane violoncellista Miriam Prandi, direzione di Vladimir Fedoseyev - e l'ormai tradizionale Giorno dei cori, a Milano sabato 8 settembre. Anche quest'anno, inoltre, tornano le introduzioni all’ascolto, a Milano a cura di Gaia Varon e Luigi Marzola a Milano, per consentire al pubblico una comprensione maggiormente consapovole delle musiche proposte.

A Milano chiude Mito 2018 lo spettacolo Altre Danze dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Stanislav Kochanovsky ed Enrico Dindo al violoncello. Per l'elenco completo degli appuntamenti: www.mitosettembremusica.it.

I prezzi

Visto il carattere divulgativo della manifestazione musicale, vengono confermati i costi contenuti dei biglietti: per i concerti pomeridiani saranno gratuiti o a 5 euro; per quelli diffusi nell'area metropolitana saranno in vendita a 3 euro; per gli spettacoli dedicati a bambini e ragazzi da 0 a 5 euro; mentre per quelli serali andranno da 10 a 30 euro.