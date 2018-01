"MIA Photo Fair" torna al The Mall dal 9 al 12 marzo

MIA Photo Fair, la fiera italiana dedicata alla fotografia d'arte e all'immagine in movimento, torna a The Mall, nel quartiere di Porta Nuova Varesine, dal 9 al 12 marzo.

La manifestazione, nata nel 2011 da un'idea di Fabio Castelli e da lui curata in questa ottava edizione insieme a Lorenza Castelli, offre ai visitatori un ricco percorso sulla fotografia artistica, presendando sia esibizioni individuali che stand collettivi. Come scrivono gli organizzatori: "MIA nasce con l’obiettivo di evidenziare il ruolo trasversale che la fotografia e l’immagine in movimento hanno assunto tra i linguaggi espressivi dell’arte e del sistema dell’arte contemporanea".

Tra gli artisti partecipanti, selezionati accuratamente da un comitato ad hoc, sia fotografi affermati che emergenti. L'ampio programma di iniziative proposte nell'ambito della fiera include conferenze, mostre e presentazioni sull'arte e sulla fotografia, in compagnia di ospiti di rilievo provenienti da tutto il mondo. Tra le novità di quest'ultima edizione, inoltre, il nuovo progetto di comunicazione realizzato dall’artista sudafricano Siwa Mgoboza.