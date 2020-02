In arrivo "Mia Photo Fair", la fiera della fotografia d'arte

Da giovedì 19 a domenica 22 marzo al The Mall arriva MIA Photo Fair, la prima fiera italiana dedicata alla fotografia d’arte, ideata e diretta da Fabio Castelli e Lorenza Castelli.

Le anciticipazioni della nuova edizione

Tra le anticipazioni della decima edizione del 2020 si segnala la mostra Beyond Photography Italia / Anni settanta, curata da Elio Grazioli, che si articolerà in una serie di stand monografici in cui alcune gallerie esporranno le fotografie dei protagonisti italiani di quel passaggio determinante, avvenuto a partire dalla fine degli anni ’60 del secolo scorso, dalla fotografia tradizionale di tipo documentario, di reportage, neorealistica o ‘bressoniana’, a quella definita sperimentale o estetica, tutta interna alle avanguardie artistiche, utilizzata da quegli “artisti che usavano la fotografia” come linguaggio d'arte contemporanea.

Il vaglio delle proposte

Il comitato scientifico sta già vagliando le proposte e i progetti curatoriali ricevuti al quartier generale di MIA Photo Fair da gallerie italiane e internazionali, per garantire la qualità e il prestigio dell’esposizione che lo scorso anno è stata premiata da oltre 25.000 presenze e da un eccellente risultato di vendite con oltre l’80% degli espositori che hanno concluso affari.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.