"Miart 2017" e gli eventi speciali in città: dal 28 marzo al 2 aprile

Dal 31 marzo al 2 aprile Miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea giunta alla 22esima edizione, torna a Fieramilanocity, portando anche in città un ricco calendario di eventi legati all'arte a partire dal 28 marzo.

La fiera, che quest'anno conta 175 gallerie presenti, si propone di indagare i legami tra passato e presente in un dialogo continuo tra le forme d'arte moderne e quelle contemporanee; in questo modo Miart diviene un osservatorio attento e sensibile ad ogni evoluzione artistica e si conferma luogo culturalmente privilegiato per l’attenzione dedicata alle continue novità del mercato artistico e alle diverse frontiere esplorate dal mondo dell’arte.

Nell'edizione di quest'anno Miart è caratterizzata dalla sezione On Demand, che raccoglie opere context-based e site-specific. On Demand si aggiunge quindi ai tradizionali settori: Established, con 116 espositori; Emergents, con 20 gallerie focalizzate sui talenti giovani; Generations, con otto coppie di gallerie dove artisti di generazioni diverse dialogano; Decades, con nove gallerie e un percorso sul XX secolo; Objects, con 14 gallerie di design contemporaneo in edizione limitata.

Sia l'evento fieristico che le iniziative in città saranno votati all'interdisciplinarità, definendo l'arte come spazio di scambio dei saperi. In programma ogni giorno visite speciali e vernissage.

Ecco il programma della Art Week:

Martedì 28 marzo

-PAC - Padiglione d'Arte Contemporanea | via Palestro, 14

vernissage ore 19 - Santiago Sierra. Mea Culpa, a cura di Diego Sileo e Lutz Henke

-GAM - Galleria d'Arte Moderna | via Palestro, 16

apertura speciale fino alle 21

100 Anni. La scultura a Milano dal 1815 al 1915 a cura di Paola Zatti

-Fondazione Carriero | via Cino del Duca, 4

apertura speciale fino alle 21

Pascali Sciamano a cura di Francesco Stocchi

Mercoledì 29 Marzo

-la Rinascente | piazza del Duomo

Paola Pivi - I’m Tired of Eating Fish a cura di Cloe Piccoli

-FAI – Diurno di Porta Venezia | piazza Oberdan

vernissage 17-21

Flavio Favelli. Senso 80. Diurno Venezia. Milano

-Fondazione Arnaldo Pomodoro | via Vigevano, 9

inaugurazione 18

Anna-Bella Papp a cura di Simone Menegoi

Giovedì 30 marzo

-Miart 2017

preview riservata ai possessori di VIP card 12

opening su invito 18

-MUDEC, Museo delle Culture | via Tortona, 56

visite guidate speciali gratuite con biglietto della mostra a pagamento

Kandinskij. Il cavaliere errante in viaggio verso l’astrazione

-FM Centro per l’Arte Contemporanea | via Piranesi, 10

inaugurazione 20-23:30

Il cacciatore bianco. Memorie e rappresentazioni africane

Venerdì 31 marzo

-FONDAZIONE PRADA | Largo Isarco, 2

Apertura straordinaria gratuita dalle 19-24

Kienholz Five Car Stud a cura di Germano Celant

Slight Agitation 2/4: Pamela Rosenkranz a cura del Thought Council della Fondazione Prada

Extinct in the Wild a cura di Michael Wang

Sabato 1° aprile

-MUDEC, Museo delle Culture | via Tortona, 56

visite guidate speciali gratuite con biglietto della mostra a pagamento

Kandinskij. Il cavaliere errante in viaggio verso l’astrazione

-Museo del Novecento | via Marconi, 1

apertura straordinaria gratuita della Collezione e della mostra, dalle 19:30 alle 22:30

Andy Warhol. Sixty Last Suppers

-Palazzo Reale | Piazza Duomo, 12

Ingresso ridotto dalle 19.30 e visite guidate gratuite su prenotazione, dalle 19:30 alle 22:30

Keith Haring About Art a cura di Gianni Mercurio

Ingresso ridotto dalle 19.30 e visite guidate gratuite su prenotazione, dalle 19:30 alle 22:30

Manet e la Parigi Moderna a cura di Guy Cogeval, Caroline Mathieu, Isolde Pludermacher

-Hangar Bicocca | via Chiese 2

evento speciale dalle 20 alle 24

Miroslaw Balka Crossover/s a cura di Vicente Todolí

A Concert for Laure Prouvost’s GDM – Grand Dad’s Visitor Center a cura di Roberta Tenconi

Domenica 2 aprile

-PAC - Padiglione d'Arte Contemporanea | via Palestro, 14

ingresso ridotto dalle 16:30 e visite guidate gratuite con il curatore dalle 16:30 alle 18

Santiago Sierra. Mea Culpa, a cura di Diego Sileo e Lutz Henke.