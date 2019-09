A settembre arriva la nuova edizione di Micam, il salone internazionale della scarpa

Dal 15 al 18 settembre presso Rho Fiera Milano torna Micam, la manifestazione leader del settore calzaturiero. L'appuntamento, unico nel suo genere, si svolge due volte all’anno, a febbraio e a settembre, e presenta rispettivamente le collezioni autunno/inverno e primavera/estate dell’anno successivo.

La partecipazione

La partecipazione a Micam è riservata a: produttori, distributori, agenti e rappresentanti di calzature e total look in pelle.

Come arrivare

Treno: fermata Rho Fieramilano del passante ferroviario di Milano e di alcune linee regionali (www.trenord.it). Con le Frecce di Trenitalia arrivi direttamente a Rho Fiera.

Aereo - Da Malpensa

Treno Malpensa Express per Stazione Cadorna e da Cadorna metropolitana linea MM1 per Rho Fieramilano. Importante: è richiesto il biglietto extraurbano. Oppure prendere autobus diretto per il quartiere fieristico: www.autostradale.it; www.malpensashuttle.it

Da Linate

L'autobus N 73 o 73x per San Babila (Centro) e da San Babila la metropolitana linea MM1 per Rho Fieramilano. Importante: è richiesto il biglietto extraurbano. Oppure prendere autobus diretto per il quartiere fieristico: www.malpensashuttle.it

Da Orio al Serio

Prendere autobus diretto per quartiere fieristico: www.orioshuttle.it; www.autostradale.it

Auto

Dalle autostrade A7-Genova, A1-Bologna e A4-Torino: A 50 Tangenziale Ovest direzione Varese, uscita fieramilano.

Dall'autostrada A4-Venezia: uscita Pero-fieramilano.

Dalle autostrade A8-Varese e A9-Como: dalla barriera di Milano nord direzione A4-Venezia e uscita fieramilano.