Michele Anelli presenta ruggine

In occasione della celebrazione del giorno dell’unità nazionale e della commemorazione dei caduti di tutte le guerre l’amministrazione comunale e l’associazione reduci di Cerro al Lambro (Mi) presentano Ruggine, uno spettacolo di canzoni di resistenza sociale, uguaglianza e libertà di Michele Anelli presso la Sala Ercole Ercoli, centro civico di Cerro al Lambro, via Roma 20, domenica 3 novembre 2019, ore 17. Musicista e scrittore, Michele Anelli dopo una lunga esperienza con le rock’n’roll band The Stolen Cars e The Groovers con cui ha pubblicato numerosi dischi nell’arco degli anni, si è poi dedicato nel tempo alla carriera solista, comprensiva del suo album più recente, Divertente importante, uno dei dischi italiani più importanti del 2018. Parallelamente alla carriera discografica, Michele Anelli ha svolto un intenso lavoro di ricerca letteraria, dedicandosi in particolare a temi storici e sociali con Siamo i ribelli. Storie e canti della Resistenza (2009) e Radio Libertà. Dalla radio della Resistenza alla resistenza delle radio (2013) per arrivare a La scelta di Bianca (2017) che contiene otto storie al femminile. Con il titolo derivato da uno dei brani più intensi di Divertente importante, Ruggine è uno spettacolo dove Michele Anelli traccia un percorso nel solco della tradizione ribelle e iconoclasta di Woody Guthrie e Joe Strummer. Le canzoni diventano lo spunto per porre l’attenzione su temi rilevanti come il lavoro, i migranti, il femminicidio, i giovani, l’amore e l’odio. Lo spettacolo è maturato con l’esperienza dei concerti nati e sviluppati con Festa d’aprile una produzione di Michele Anelli con il cantautore vizzolese Evasio Muraro, ma propone una serie di brani musicali, ma anche delle letture, su argomenti sociali di più ampio respiro. In Ruggine ogni canzone comunica con l’altra e con i brani letti, permettendo di trasmettere i valori che sono anche il cardine della nostra Costituzione, nata grazie al sacrificio di chi ha combattuto in tutte le guerre. Con lo stesso spirito con cui Peppino Impastato diceva che “bisognerebbe educare la gente alla bellezza: perché in uomini e donne non si insinui più l'abitudine e la rassegnazione ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore”. L’ingresso è libero e gratuito, con aperitivo, al termine, offerto dalla pizzeria Kosmos. Ulteriori informazioni: Michele Anelli (www.micheleanelli.org) o Cerro al Lambro (www.comune.cerroallambro.mi.it).