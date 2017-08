"Midnight in Paris": il 16 settembre alla Highline Galleria

Sabato 16 settembre, nell'ambito della rassegna Cinema sui tetti, alla Highline Galleria verrà proiettato Midnight in Paris, il film scritto e diretto da Woody Allen (2011).

Gil, sceneggiatore di successo stanco di Hollywood, è in vacanza a Parigi con la sua fidanzata e la famiglia di lei. Ma mentre passeggia nostalgico per le vie della capitale si trova misteriosamente catapultato negli anni '20. Ogni giorno a mezzanotte. Per prenotazioni: www.highlinegalleria.com.