"Migliore": dal 24 al 29 gennaio al Teatro Franco Parenti

Dal 24 al 29 gennaio al Teatro Franco Parenti andrà in scena Migliore, lo spettacolo di Mattia Torre con Valerio Mastandrea.

Alfredo Beaumont, protagonista della storia, è un uomo buono. Almeno fino a quando un incidente non cambia per sempre la sua vita rendendolo cattivo. La sua esistenza un tempo costellata da insuccessi, amori non corrisposti, prepotenze e soprusi non rimane che un ricordo. Divenuto cattivo Alfredo ha successo sul lavoro, è desiderato dalle donne e finisce per dimenticare tutte le sue paure.