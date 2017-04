"Fuorisalone 2017": le migliori cose da fare

Fuorisalone torna puntuale anche quest'anno invadendo Milano con più di mille eventi legati al design (qui la nostra mappa interattiva). Come sempre orientarsi all'interno della fittissima agenda di proposte può risultare complicato, per questo abbiamo selezionato i migliori eventi, anche gratuiti, a cui proprio non si può rinunciare, come: la Notte Bianca di Brera, che apre gli showroom e anima il quartiere con diverse attività; Eat Urban Food Truck Festival, che a Sant'Ambrogio porta specialità da passeggio della cucina di tutto il mondo; e il SuperDesign Show, in Tortona con una variopinta esposizione sospesa tra design e arte. Ecco le migliori cose da fare dal 4 al 9 aprile.