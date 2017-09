"I migliori film d'archivio per ogni decennio - 1997": dal 3 al 15 ottobre al MIC

Dal 3 al 15 ottobre al MIC viene proposta la rassegna I migliori film d'archivio per ogni decennio - 1997, con undici pellicole per ripercorrere la storia del cinema.

Tra i film in proiezione: Harry a pezzi di Woody Allen, Happy Together di Wong Kar-wai, L’uomo della pioggia di Francis Ford Coppola, Hana Bi di Takeshi Kitano, Buffalo 66 di Vincent Gallo, Conversazioni private di Liv Ullmann, Funny Games di Michael Haneke, Full Monty di Peter Cattaneo, Lezioni di tango di Sally Potter, Carne tremula di Pedro Almodóvar e Kundun di Martin Scorsese. Di seguito la programmazione.

Mercoledì 3 ottobre

h 17.00 Hana Bi – Fiori di fuoco

Takeshi Kitano, Giappone, 1997, 103’. Con Takeshi Kitano, Ren Osugi.

Nishi, un burbero ex poliziotto, è pronto a sfidare la legge per alleviare il dolore della moglie, gravemente malata di leucemia.



Mercoledì 4 ottobre

h 15.00 Lezioni di tango

Sally Potter, UK, 1997, 102’. Con Sally Potter, Pablo Verón.

La regista inglese Sally sta lavorando a una sceneggiatura noir quando, a Parigi, incontra il ballerino di tango Pablo e decide di aprirsi a nuove possibilità.



h 17.00 Carne tremula

Pedro Almodóvar, tratto dal romanzo Carne viva di Ruth Rendell, Sp./Fr., 1997, 103’. Con Liberto Rabal, Javier Bardem.

Appena uscito da prigione, Victor Plaza è ancora innamorato di Hélena, ora moglie dell’ex-poliziotto che aveva ferito con un colpo di pistola.



Giovedì 5 ottobre

h 17.00 Conversazioni private

Liv Ullmann, Svezia, 1997, 200’. Con Pernilla August, Max Von Sydow.

Anna, sposata e con tre figli, su consiglio di un pastore luterano confessa al marito la propria relazione extraconiugale con un giovane studente.



Venerdì 6 ottobre

h 17.00 Happy Together

Wong Kar-wai, Hong Kong, Giappone, Corea del Sud, 1997, 91’. Con Tony Leung Chiu Wai, Leslie Cheung.

I giovani innamorati Po-wing e Yiu-fai lasciano Hong Kong diretti in Argentina. Qui la loro relazione si complica notevolmente.



Sabato 7 ottobre

h 17.00 Harry a pezzi

Woody Allen, USA, 1997, 96’. Con Woody Allen, Judy Davis.

Harry Block, scrittore di successo, si trova ad affrontare un blocco creativo ed esistenziale, dove realtà e finzione si confondono.



Martedì 10 ottobre

h 15.00 Buffalo 66

Vincent Gallo, USA, 1997, 110’. Con Vincent Gallo, Christina Ricci.

Dopo aver trascorso 5 anni in prigione, Billy Brown rapisce una ragazza per presentarla come sua moglie ai genitori, ignari dell’incarceramento.



Giovedì 12 ottobre

h 15.00 Full Monty – Squattrinati organizzati

Peter Cattaneo, UK, 1997, 95’. Con Robert Carlyle, Tom Wilkinson.

Perso il lavoro, Gaz e Dave cercano un modo per riscattarsi proponendo uno spettacolo di spogliarello.



Venerdì 13 ottobre

h 17.00 Funny Games

Michael Haneke, Germania, 1997, 103’. Con Susanne Lothar, Ulrich Mühe.

Due ragazzi dall’aria per bene, prendono in ostaggio, torturano e uccidono una famiglia in vacanza.



Sabato 14 ottobre

h 17.00 Kundun

Martin Scorsese, tratto dal libro autobiografico La libertà nell’esilio di Tenzin Gyatso, 1997, 135’. Con Tenzin Thuthab Tsarong, Tenzin Yeshi Paichang.

La vita del quattordicesimo Dalai Lama tibetano, che dall’infanzia all’età adulta deve affrontare gravi problematiche, tra cui l’oppressione del governo cinese.



Domenica 15 ottobre

h 19.00 L’uomo della pioggia

Francis Ford Coppola, tratto dall’omonimo romanzo di John Grisham, US, 1997, 135’. Con Matt Damon, Danny DeVito.

Rudy Baylor, neolaureato in giurisprudenza, decide di sfidare da solo una delle più grandi società di assicurazioni americane, la Great Benefit.