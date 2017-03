“Migranza, accoglienza, incontro tra culture” - Orizzonti e nuovi scenari. Mostra d'arte

L'Associazione Art Marginem, con il patrocinio del Comune Rozzano propone la seconda esposizione - arricchita di opere ed artisti - del progetto solidale itinerante del Gruppo Artistico Oltre La Porta Vernissage, sabato 25 marzo dalle ore 16.30 alle 19.30 Con introduzione di Stefania Busnari, Assessore alla Cultura del Comune di Rozzano e presentazione del progetto FoodBack di Casa di Betania Ore 18.00 intermezzo musicale con percussioni dal vivo "Migranza, Accoglienza, Incontro tra Culture" hanno sempre rappresentato, nella diversità dei contesti storici, una variabile dinamica per la trasformazione delle società. L'esposizione vuole essere uno sguardo su una realtà che ci circonda e ci coinvolge. Flussi migratori, barriere, accoglienza. Integrazioni e contaminazioni culturali. Questi temi tornati di attualità per le implicazioni che la globalizzazione comporta, in una costante trasformazione prospettica dei costumi, delle realtà oggettive e delle visioni soggettive. In vendita piccole opere realizzate dagli artisti per finanziare il progetto di distribuzione delle eccedenze alimentari promosso da Casa di Betania. Nelle mattinate visite per le scuole. Questo il secondo di una serie di eventi previsti in vari luoghi di Milano e dell'hinterland, per ricordare anche i nostri di anni: di navigatori e migranti, per uno sguardo sui nuovi interpreti del fenomeno, sulle nuove e vecchie dinamiche… Durante l'inaugurazione di sabato 25 marzo alle ore 18.00 è previsto un intermezzo musicale con i due percussionisti togolesi Kantchan e Kofa Venerdì 31 marzo il progetto sarà ospitato presso lo Spazio Aurora, via Cavour 4, Rozzano, in occasione del concerto dell'artista senegalese Ashraff 30 che presenta il suo album "Colours and Cultures". 11 le tracce che "parlano di amore, di integrazione, di cultura africana e di esperienze di vita vissute in prima persona fino alla ricerca introspettiva di se stessi, con uno sguardo di speranza volto ad un futuro non troppo lontano dove persone di cultura, religione, lingua e colore della pelle diverse possano convivere in armonia e serenità". A cura dell'Associazione Culturale FirstFloor A chiusura dell'esposizione, domenica 2 aprile, alle ore 16.30, laboratorio musicale per ragazzi, con danze, percussioni e canti dall'Africa con gli artisti del Togo Dotcha, Kantchan e Kofa. Per prenotazioni visite scuole e laboratorio musicale del 2 aprile: c/o Biblioteca Civica opp. 02.8925931 Informazioni al pubblico: 329 1231064 / 333 7979190

