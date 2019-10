Mikael godèe-eve beuvens 4et - Rosetum jazz festival #2

Il Centro Culturale Rosetum è orgoglioso di invitarvi al:



Secondo appuntamento della seconda stagione del Rosetum Jazz Festival, festival 9 concerti di artisti provenienti da tutto il mondo.



Venerdì 15 novembre 2019

dalle 21:00 alle 23.30

Via Pisanello, 1 Milano



INGRESSO GRATUITO

Prenotazione obbligatoria via email a jazz@rosetum.it



Secondo Appuntamento con Mikael Godée Eve Beuvens Quartet:

Una delle migliori esperienze jazz europee del momento: la combinazione tra la pianista belga Eve Beuvens e del sassofonista svedese Mikael Godée. Due maestri chef al lavoro!



