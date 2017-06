Miko Peled. La verita’ sulla questione palestinese

Rivelazioni del figlio di un ex generale israeliano



"C'è una sola cosa da fare, ovvero trasformare la natura razzista di Israele in una democrazia".



Miko Peled è un attivista israelo-americano che dedica la sua vita a sostegno dei diritti umani e per una auspicabile e duratura pace tra Israele e la Palestina. Figlio di un ex generale israeliano, autore del libro "The General's Son: Journey of an Israeli in Palestine", Miko ha il coraggio di denunciare pubblicamente quello che gli altri preferiscono negare. Più volte arrestato durante le sue manifestazioni a fianco del popolo palestinese, non ha dubbi riguardo la soluzione del conflitto.



La serata è organizzata dal Coordinamento lombardo Palestina, in collaborazione con Milano in Comune, che porterà i suoi saluti tramite intervento iniziale di Basilio Rizzo.



L'intervento di Miko Peled verrà tradotto in simultanea.



Entrata libera.