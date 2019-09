Videogiochi e tornei: arriva la nuova edizione della "Milan Games Week"

Dal 27 al 29 settembre arriva la nuova edizione della Milan Games Week, l’evento ufficiale dell’industria del videogioco atteso dai videogiocatori appassionati e dalle famiglie.

L'evento

Dopo il grande successo delle passate edizioni, AESVI, l’Associazione di categoria del settore videoludico, ha avviato i preparativi per l’ottava edizione di "Milan Games Week" che anche quest'anno promette di essere vetrina d’eccezione dei titoli più attesi in vista del Natale e che vedrà la partecipazione dei principali protagonisti dell’industria dei videogiochi.

Anteprime di videogiochi e tornei

Per i visitatori non mancheranno anteprime dei videogiochi più attesi, incontri con gli sviluppatori, competizioni e tornei per i più esperti e, per finire, tanti eventi dedicati ai successi videoludici e numerose celebrity pronte a mettersi alla prova con i titoli più nuovi e divertenti!nuova edizione dell'evento ufficiale dell'industria atteso dai videogiocatori appassionati e dalle famiglie.

L'area dedicata ai videogiochi indipendenti

"Milan Games Week 2019" includerà anche un'area Indie con ben trenta giochi indipendenti, che animeranno lo showcase più “effervescente” della manifestazione dei videogiochi più grande d’Italia. Tanti prodotti di tanti generi differenti: dagli action ai platform, passando per i giochi di ruolo, i titoli narrativi e quelli educativi sviluppati per PC, mobile e console - saranno disponibili anche alcune demo da provare su una speciale piattaforma pensata per videogiocatori non vedenti. E tra modalità singleplayer e multiplayer, sia cooperative che competitive, il divertimento sarà assicurato per ogni tipologia di videogiocatore. Il tutto arricchito, come ogni anno, dalla possibilità unica di incontrare gli sviluppatori presenti e approfondire con loro la nascita e il lavoro di creazione dei titoli esposti.

Si rinnova anche quest’anno la presenza di Unreal Engine a Milan Games Week powered by TIM. Sjoerd De Jong e Mario Palmero, Unreal Engine Evangelist, saranno presenti all’interno di Milan Games Week Indie per incontrare tutti gli sviluppatori interessati a scoprire le novità sull’ecosistema Unreal Engine. E al termine del primo giorno di manifestazione, venerdì 27 settembre alle ore 18:30, terranno un talk aperto a sviluppatori e studenti di game development dal titolo: The Unreal Engine and our 2019 efforts to help developers succeed. Prossimamente verranno rese disponibili tutte le informazioni sul talk e i dettagli per registrarsi alla conferenza.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line sul sito dedicato.

