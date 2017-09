"Milan Games Week": dal 29 settembre al 1° ottobre a Rho Fiera

Dal 29 settembre al 1° ottobre a Rho Fiera Milano si terrà la settima edizione Milan Games Week.

Ad aspettare appassionati e famiglie 35mila metri quadri di spazio dedicati al mondo dei videogiochi. 30 le anteprime assolute presentate al pubblico; 70 i titoli a disposizione per essere giocati. Tanti anche i giochi e le attività per i più piccoli, tra robot, sfide di costruzione e musica.

Incontri e dibatti vedranno come protagonisti ospiti speciali come: Tim Schafer, Presidente e CEO di Double Fine Productions, che inaugurerà la manifestazione (29 settembre 10:30); Shigeri Ohmori e Kazumasa Iwao di Game Freak (29 settembre 14-15, pad. 8, 16 palco centrale, 1 ottobre 11-12:30 stand Nintendo); e Bob Roberts, Design Director di Monolith Productions per La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra (30 settembre 16, Centro Congressi in Sala Gemini).

Grande spazio infine sarà dedicato ai cosplayer, che potranno sfidarsi in un contest domenica 1 ottobre, dalle 15 alle 17, sul palco centrale del padiglione 12. Tra i premi contesi: Miglior Cosplayer Assoluto, Maschile e Femminile, Miglior Gruppo o Coppia, Miglior Interpretazione e Miglior Accessorio, Premio Speciale J-Pop. Per il programma completo: www.milangamesweek.it.