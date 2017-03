Milan in: donne, streghe e demoni. la paura del femminile all'interno della chiesa

Racconta Gian Luca Margheriti Letture Rosa Leo Servidio Pianoforte Gian Francesco Amoroso Violino Chiara Giovagnoli Sabato 25 marzo 2017 ore 19.30 aperitivo a 5 euro a partire dalle 19:00 presso LabArca Teatro Musica, via M. d'Oggiono 1, 20123 Milano info e prenotazioni labarcateatromusica@gmail.com Tram 2 - 9 - 10 - 14 | Bus 94 | MM Sant'Agostino - Sant'Ambrogio INGRESSO LIBERO - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA Nel 1484, quando papa Innocenzo VIII emana la bolla "Summis desiderantes affectis", la caccia alle streghe, che già da tempo esisteva, si trasforma in una pratica sistematica e organizzata. Nel giro di pochi anni roghi di "streghe" incendiano ogni angolo d'Europa. Milano non sfugge a questo fenomeno che coinvolge l'intera Chiesa, perciò anche da noi cominciano le accuse, le denunce anonime, le false testimonianze o quelle estorte con la tortura,, i processi e le condanne. In piazza Vetra prendono ad accendersi con allucinante regolarità i roghi che sacrificano donne innocenti sull'altare della paura e della superstizione. La più famosa tra loro, la cui tragica vicenda ha dato lo spunto a Leonardo Sciascia per "la strega e il capitano", è senza dubbio Caterina de' Medici, messa al rogo e assassinata sulla base di accuse folli. Anche importanti personaggi della storia della Chiesa, come l'arcivescovo Carlo Borromeo, non rimasero immuni da questo furore e si prodigarono per far condannare e uccidere quante più " streghe" possibile.