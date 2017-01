Milan In - L'ALBERGO POPOLARE E LA CONCA DEL NAVIGLIO Per una storia di milano dal basso Sabato 4 febbraio 2017, ore 19.30 racconta Gian Luca Margheriti letture Egidio Bertazzoni fisarmonica Mattia Lecchi presso LabArca Teatro Musica, via M. d'Oggiono 1, 20123 Milano M2 Sant'Ambrogio - Sant'Agostino Bus 94 Tram 2-9-10-14 INGRESSO LIBERO prenotazione obbligatoria: labarcateatromusica@gmail.com In via Marco d'Oggiono, all'angolo con via Conca del Naviglio, fino ai primi anni Sessanta del Novecento sorgeva l'Albergo Popolare. Costruito nel 1889, si basava su un'idea umanitaria tanto semplice quanto incredibilmente innovativa per l'epoca: in cambio di una cifra irrisoria dare ai poveri un ricovero per la notte, un pasto caldo e, secondo necessità, indumenti e medicinali. L'Albergo Popolare della Conca del Naviglio, che allora si specchiava nelle acque del Naviglio Vallone (oggi coperto), si trovava però al centro di uno dei quartieri più malfamati della città. In breve, quella che era nata come un'istituzione benefica, divenne il luogo di ritrovo e di incontro di persone sempre in qualche modo legata all'ambiente della delinquenza, la teppa o la ligéra, tanto che l'Albergo era noto in tutta la città come la «Casbah di Porta Genova». Nel corso della serata cercheremo di riportare in vita gli usi e i costumi di questa umanità ai margini, quasi uno spaccato di quella che era la Milano della prima metà Novecento; non quella del centro, con la sua cultura, le luci, e i teatri, ma la Milano dei disperati, dei reietti, degli ultimi tenuti ai margini della Capitale morale.