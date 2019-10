Il gioiello protagonista di Milano: arriva la "Milan Jewelry Week"

Dal 24 al 27 ottobre a Milano arriva la prima edizione di Milano Jewelry Week, nuova settimana del palinsesto milanese interamente dedicata al mondo del gioiello. Con un calendario coinvolgente e variegato che conterà circa 80 eventi presso atelier di alta gioielleria, laboratori di arte orafa, accademie e gallerie d’arte, scuole e showroom di design e boutique di moda nel centro della città, Milano Jewelry Week si pone l’obiettivo di fare avvicinare al gioiello tutti gli amanti del Bello e del fatto a mano, non limitandosi quindi agli esperti del settore.

Sulla specifica vocazione di Milano Jewelry Week Enzo Carbone – il Founder di Prodes Italia, la società che ha ideato e che gestirà tutta l’organizzazione della manifestazione, afferma: “Sono veramente orgoglioso di vedere concretizzarsi un progetto così ambizioso, che già da molti anni progettavamo di realizzare e che finalmente, nel 2019, vivrà la sua prima edizione. Il mio obiettivo principale è sempre stato quello di creare un happening per tutti gli esperti del settore, che allo stesso tempo facesse scoprire questo affascinante mondo anche a un pubblico più ampio. Il successo scaturito negli anni da Artistar Jewels ci ha dato modo di intercettare l’esigenza di dare il giusto risalto al gioiello contemporaneo, in fortissima espansione negli ultimi anni, vedendo in Milano la città perfetta ad accogliere avanguardia e nuove tendenze continuando a valorizzare la tradizione.”

Mostre, vernissage e serate di premiazione

Mostre collettive e personali, vernissage, esposizioni di gallerie e scuole internazionali, serate di premiazione, workshop, cocktail party e performance offriranno punti di vista diversi sulla storia e sulla tecnica dell’arte orafa restituendo un’immagine poliedrica e accessibile del gioiello a cui anche i non esperti potranno facilmente appassionarsi.

Il calendario

Il calendario degli eventi di Milano Jewelry Week è consultabile sul sito www.milanojewelryweek.com e sarà pubblicato su una guida cartacea dedicata le cui copie saranno distribuite a partire dal 23 ottobre in numerosi punti della città di Milano.

Gli eventi

Tra le mostre collettive un ruolo di rilievo spetterà ad "Artistar Jewels 2019 Fall Edition", evento internazionale di riferimento dedicato ai body ornament giunto alla sua settima edizione. Artistar Jewels, che in passato ha ospitato importanti creativi tra i quali: Giancarlo Montebello, Philip Sajet, Yoko Ono, Pol Bury, Faust Cardinali e Gillo Dorfles, per la 2019 Fall Edition vedrà protagoniste le creazioni di 150 artisti e designer provenienti da 40 Paesi presso Palazzo Bovara in Corso Venezia 51. Accanto alle opere di Artistar Jewels, Schmuckgalerie Silbermann porterà uno spin-off di “In Flux” – sorprendente mostra che ha esordito in occasione della Munich Jewellery Week 2019 – in cui 12 pezzi di Edwin Charmain, Kathy Kraus, Elisavet Messi e Lingjun Sun incoraggeranno una conversazione sull’evoluzione dell’artigianato orafo e indagheranno le opportunità attuali, mentre Assamblage – National Contemporary Jewelry Association (Romania) presenterà BELONGING/S, uno speciale progetto interattivo di gioielli e fotografia.

Sempre a Palazzo Bovara, venerdì 25 ottobre alle 18 si terrà la serata di premiazione dedicata agli artisti protagonisti dell’esposizione Artistar Jewels e agli studenti dell’ultimo anno delle Scuole e Accademie che parteciperanno a Milano Jewelry Week, tra cui: Accademia del Gioiello For.al, Accademia Di Belle Arti di Brera, Assamblage (Romania), Galdus, Hard To Find (Messico), IED Milano, PXL University of Applied Sciences and Arts (Belgio), Saimaa University of Applied Sciences (Finlandia), Scuola Orafa Ambrosiana, Scuola di Arte Sacra di Firenze, Stellenbosch University (Sud Africa). Le creazioni degli studenti saranno inoltre in mostra, per tutta la durata della manifestazione, proprio presso la Scuola Galdus, dove sarà possibile ammirare oltre 100 creazioni dei migliori studenti delle accademie.